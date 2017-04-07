NBA》T.湯普森拇指扭傷 忍痛中斷最長出賽紀錄

T.湯普森（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士前鋒T.湯普森（Tristan Thompson）已經連續出賽447場比賽，在現今聯盟中居冠。不過日前他在與魔術隊的比賽中不慎扭傷拇指，T.湯普森因此缺席昨日與塞爾提克的比賽，這也讓他的連續出賽紀錄宣告中斷。

T.湯普森自2012年2月起就不曾輪休，截至周三為止，已經連續出賽447場比賽，如今因為拇指傷勢而必須缺賽，讓他感到非常不開心。T.湯普森還表示，若昨日是季後賽的話，他包紮後一定會堅持出賽。而T.湯普森預計還得休養至少1場比賽。

騎士隊總教練泰倫魯（Tyronn Lue）對於T.湯普森中斷連續出賽紀錄也感到遺憾。「我對T.湯普森感到心疼，他是個鐵人，他渴望出戰每晚的比賽。但這只是一點小波折，T.湯普森會克服這些，然後我們會繼續前進。」