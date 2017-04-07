NBA》比起當狀元郎 新秀朗佐更想當湖人

朗佐（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀大熱門朗佐（Lonzo Ball）日前宣布將投入今年選秀，他也已經聘請經紀人，為日後做準備。而朗佐近日在錄製ESPN的節目時表示，比起成為選秀狀元，他更希望能被湖人給選中。

在節目中，主持人詢問朗佐是希望能被湖人選中，還是想成為選秀會的第一人，朗佐對此直言，希望能在湖人打球，「我會去湖人，我的所有家人都在洛杉磯，所以能在他們面前打球，對我而言是最重要的。」

朗佐在節目中還談及自己與華盛頓大學後衛佛爾茲（Markelle Fultz）的差別，佛爾茲也被預測為選秀會中的熱門人選。「我認為在領導球隊方面，我比佛爾茲更好，我覺得我更像真正的控球後衛，我樂意與隊友合作，當然佛爾茲也做得到，但我覺得我能做得比他更好。」

朗佐目前為加州大學洛杉磯分校的大一新鮮人，他場均可繳出14.7分及7.6助攻，表現不俗。