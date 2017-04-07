NBA》喬治下季將轉隊？ 舞王：我會把他綁在椅子上

喬治（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬當家球星喬治（Paul George）下季將恢復自由身，未來動向不明，而剛獲得溜馬3年合約的「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）對此表示，會極力留住喬治。

喬治為溜馬主力球員，但他下一季將成為自由球員，外界盛傳喬治最有可能會轉到湖人。不過史岱芬森最近開玩笑的表示，會努力讓喬治待在溜馬，「我會讓我的人把喬治綁在椅子上，然後我會跟喬治說，『你哪都去不了。』」

史岱芬森與喬治為同梯，兩人在2010年一同被溜馬給選中，共事4年。之後史岱芬森在多支球隊中流浪，本季先後待過鵜鶘、灰狼等隊，才終於又回到老東家。喬治日前也曾表示兩人有特別的回憶，交情匪淺。

史岱芬森（法新社）