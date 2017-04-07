中職》神之代打關鍵全壘打 統一獅最有名是這轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅總教練黃甘霖昨展現神代打，讓一軍生涯僅6打數的21歲新秀楊家維擊出罕見的再見逆轉3分砲，這次調度也讓人想起獅隊前教頭呂文生執教生涯最有名的代打。

2007年總冠軍第5戰，呂文生在4局落後3分派上一軍生涯僅8打數、沒有全壘打的楊博超，結果他同樣轟出台南球場的中外野，形成追平比分的3分彈，寫下冠軍戰史上首發代打全壘打的紀錄。

近10年過後，楊家維也轟出戲劇性的首發全壘打，根據紀錄顯示，中職過去還有2名打者生涯首轟也是再見全壘打，分別是職棒元年3月24日三商黃世明、2001年7月20日和信陳健偉，而陳健偉跟楊家維同樣都是代打。

楊博超在總冠軍賽代打擊出追平3分砲。（資料照，記者黃志源攝）