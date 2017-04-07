MLB》球黏護具找不到 神捕莫里納罕見慌張（影音）

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〔記者張浩群／綜合報導〕紅雀「護國神捕」莫里納（Yadier Molina）鎮守本壘板經驗豐富，守備能力更是一流，但今天卻發生一個罕見Play，讓紅雀遭受重傷害輸給小熊。

紅雀前6局以4：2領先，紅雀第三任投手西索（Brett Cecil）7局上登板後援，一上來原本能三振掉該局首名打者希瑟（Matt Szczur），但球落地後，莫里納卻找不到球，繞了一整圈還是沒看到，希瑟趁機跑上一壘，形成一記不死三振。

莫里納萬萬沒想到，原來小白球黏在他的護具上，他只能無奈苦笑，而希瑟也因此受到影響，面對下一棒投出四壞球保送，再被史瓦伯擊出（Kyle Schwarber）三分彈，紅雀單局失4分，終場就以4：6遭到逆轉，開季苦吞三連敗。

莫里納賽後表示，「13年來從沒遇過這種事情，總覺得那球應該跟以往碰到的一樣，但我就是找不到球，不知道發生了什麼事。」

莫里納。（美聯社）