MLB》球黏護具找不到 神捕莫里納罕見慌張（影音）

〔記者張浩群/綜合報導〕紅雀「護國神捕」莫里納(Yadier Molina)鎮守本壘板經驗豐富,守備能力更是一流,但今天卻發生一個罕見Play,讓紅雀遭受重傷害輸給小熊。

紅雀前6局以4:2領先,紅雀第三任投手西索(Brett Cecil)7局上登板後援,一上來原本能三振掉該局首名打者希瑟(Matt Szczur),但球落地後,莫里納卻找不到球,繞了一整圈還是沒看到,希瑟趁機跑上一壘,形成一記不死三振。

莫里納萬萬沒想到,原來小白球黏在他的護具上,他只能無奈苦笑,而希瑟也因此受到影響,面對下一棒投出四壞球保送,再被史瓦伯擊出(Kyle Schwarber)三分彈,紅雀單局失4分,終場就以4:6遭到逆轉,開季苦吞三連敗。

莫里納賽後表示,「13年來從沒遇過這種事情,總覺得那球應該跟以往碰到的一樣,但我就是找不到球,不知道發生了什麼事。」

莫里納。(美聯社)