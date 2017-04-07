NBA》看不下去 歐克利嗆小蟲：你也不是硬漢
2017/04/07 11:47
歐克利（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）日前談及輪休問題，直言詹姆斯（LeBron James）會輪休，但喬丹（Michael Jordan）以前可是從不休息，讓此話題再度掀起討論。
羅德曼的這番言論不僅遭到前隊友柯爾（Steve Kerr）吐槽，現在就連前球星歐克利（Charles Oakley）也出聲替詹姆斯助陣。歐克利在推特上猛烈抨擊羅德曼的言論，「羅德曼閉嘴吧，你並不是一個硬漢，我認為詹姆斯很聰明，打球不能只靠強硬的作風，婚紗小姐。」
歐克利推特（取自網路）
而羅德曼也親自在推特回覆歐克利，他表示自己每晚都有做好自己的本份，羅德曼也給予詹姆斯肯定，認為他是最偉大的球員之一。而在最後羅德曼表示，或許兩人能在麥迪遜花園觀看尼克比賽時討論這件事。
羅德曼（資料照，法新社）
羅德曼在歐克利的推特下回覆。（取自網路）
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