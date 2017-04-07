NBA》林書豪轟本季新高32分 籃網無緣四連勝

林書豪今天攻下本季新高32分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網尋求本季首度四連勝，今於客場挑戰魔術，林書豪手感發燙，全場三分球9投5中，攻下本季新高32分，無奈明星中鋒羅培茲熄火，僅貢獻10分，「雙佛連線」斷線，籃網於第三節遭對手轟下36分，終場107：115不敵魔術，無緣奪下本季最長四連勝。

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籃網、魔術兩隊分居東部倒數1、2名，林書豪上半場手風奇佳，攻下全隊最高17分，外帶3籃板、2助攻，助籃網上半場攻下50分，和魔術戰成平手。

易籃再戰，魔術火力全開，後衛米克斯（Jodie Meeks）大爆發，單節轟下18分，三節中段連得13分，助隊拉出24：5的攻勢，一度領先達17分，而單節獨得18分，則是魔術本季第一人。

籃網末節展開反撲，打出8：0攻勢將比分縮小至個位數，但第三節失血過多，即使林書豪於終場前兩分鐘內連得8分，仍無法力挽狂瀾，本季最長三連勝畫下休止符。

籃網於季末拉尾盤，林書豪傷癒歸隊，帶領球隊打出良好的化學效應，三月份籃網戰績10勝10敗，本季戰績首度突破五成，儘管穩居爐主寶座，但主帥亞特金森表示球隊拒絕輪休，希望利用完整的陣容，加速球隊整合。