MLB》二刀流正夯 牛棚代打轟超前分全壘打（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅人後援投手羅倫森(Michael Lorenzen)昨拿本季首次中繼成功,今卻被派上場代打,轟出超前分全壘打,率隊以7:4擊敗費城人。

6局下4:4平手,紅人在2出局派上羅倫森代打,鎖定費城人後援摩根(Adam Morgan)的92.2英里四縫線速球,一棒轟出中右外野大牆外,幫助紅人此役首度領先。

「我知道他喜歡投快速球與變速球。」羅倫森表示,他鎖定快球速攻擊,結果摩根5球分別是變速、變速、速球、變速、速球,最後一球被逮中形成420英呎的全壘打。

挨轟的摩根表示,羅倫森是投手,球隊沒有特別針對他的打擊去做情蒐,「但當他上場,我就知道紅人不僅僅是派名投手上來打擊。」

這是大聯盟自從1974年之後、再有投手代打轟出超前分全壘打,不過這不是羅倫森生涯首轟,他去年就曾在8月19日對道奇投手貝茲(Pedro Baez)轟出全壘打。