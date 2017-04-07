MLB》二刀流正夯 牛棚代打轟超前分全壘打（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕紅人後援投手羅倫森（Michael Lorenzen）昨拿本季首次中繼成功，今卻被派上場代打，轟出超前分全壘打，率隊以7：4擊敗費城人。

6局下4：4平手，紅人在2出局派上羅倫森代打，鎖定費城人後援摩根（Adam Morgan）的92.2英里四縫線速球，一棒轟出中右外野大牆外，幫助紅人此役首度領先。

「我知道他喜歡投快速球與變速球。」羅倫森表示，他鎖定快球速攻擊，結果摩根5球分別是變速、變速、速球、變速、速球，最後一球被逮中形成420英呎的全壘打。

挨轟的摩根表示，羅倫森是投手，球隊沒有特別針對他的打擊去做情蒐，「但當他上場，我就知道紅人不僅僅是派名投手上來打擊。」

這是大聯盟自從1974年之後、再有投手代打轟出超前分全壘打，不過這不是羅倫森生涯首轟，他去年就曾在8月19日對道奇投手貝茲（Pedro Baez）轟出全壘打。