中職》打擊數據下滑 跟比賽用球有關?

中信兄弟打擊數據比去年下滑許多。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年中職比賽用球為華櫻990，恢復係數0.576，為歷年聯盟所公布的最高數值，接近合格範圍上限0.580，造就史上首次單季3名「四割男」，全聯盟破600轟，外界戲稱「彈力球」，今年中職仍採華櫻990，是否還是彈力球?近期引發熱議。

若以投打數據來看，本季中職打了17場例行賽，4隊平均打擊率0.262、上壘率0.338、長打率0.435，平均每場合計得了11.5分；去年前17場例行賽，4隊平均打擊率0.311、上壘率0.375、長打率0.473，平均每場合計得了13.6分。

以前17場做比較基準，去年累積37轟，今年達45轟，是全聯盟打擊數據全面下滑當中，少數成長的部分。

聯盟表示，本季主審好球帶維持不變，至於比賽用球恢復係數，還要等檢測報告出爐；光看打擊數據，今年各隊攻擊火力明顯比去年同期「降溫」許多，在好球帶不變的情況下，華櫻990恢復係數可能就是影響今年各隊打擊降溫的主因。

去年中信兄弟打擊是全聯盟之冠，前9場例行賽打擊率高達0.362、上壘率0.425、長打率0.550、平均每場得9分，今年打完9場打擊率僅0.244、上壘率0.324、長打率0.447、平均每場得5分，數據明顯下滑不少。

近兩年中職前17場打擊數據：

2017 2016

打擊率 0.262 0.311

上壘率 0.338 0.375

長打率 0.435 0.473

全壘打 45轟 37轟

每場兩隊合計得分 11.5分 13.6分

近兩年中信兄弟前9場打擊數據：

2017 2016

打擊率 0.244 0.362

上壘率 0.324 0.425

長打率 0.447 0.550

全壘打 15轟 14轟

每場得分 9分 5分