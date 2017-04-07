MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大

田中將大開幕戰被打爆。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕田中將大今年季後可逃脫合約，紐約媒體爆料，如果這位日籍王牌要投身自由市場，洋基會跟他說再見，避免又簽下一紙爛合約。

田中將大在2014年與洋基簽7年1.55億美元合約，本季將賺進2200萬，假如他不逃脫合約，還有2018-19年各2200萬、2020年2300萬，屆時也才31歲。

《紐約每日新聞》引述洋基消息來源指出，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）已從沙巴西亞（CC Sabathia）與提謝拉（Mark Teixeira）學到慘痛經驗，假如田中將大逃脫合約，「看不出來他會用另一紙合約挽留。」

2011年，洋基以6年1.47億延長沙巴西亞合約，避免他逃脫合約，然而從2013年起，沙巴西亞在100場先發防禦率4.51，本季合約價碼仍高達2500萬；提謝拉在8年1.8億的最後5年，每年出賽不超過123場，打擊三圍僅.229/.322/.442，同樣不符合身價，也讓洋基不敢輕易挽留田中將大。

紐約媒體爆料洋基不加碼續留田中將大。（取自紐約每日新聞》