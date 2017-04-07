NBA》米爾塞普雙10 老鷹送塞爾提克2連敗
2017/04/07 12:09
米爾塞普（左）攻下全隊最高26分。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克昨挑戰東部龍頭寶座失利，今造訪亞特蘭大，沒想到被老鷹一路壓著打，甚至一度落後20分。老鷹主力米爾塞普（Paul Millsap）也繳出26分、12籃板的雙十成績，終場以123：116力克塞爾提克。
老鷹在第一節時打出一波12：0的攻勢，一舉拉開比分。再加上塞爾提克今日防守不利，籃板數38個，不及對手的52個籃板，是落敗原因之一。
老鷹今日手感火燙，命中率直逼五成，全隊共有6人得分上雙，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）進帳23分，新秀普林斯（Taurean Prince）則拿下生涯新高20分，外加7籃板、4助攻。
而塞爾提克部分，I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）攻下35分、5籃板、4助攻，克勞德（Jae Crowder）挹注24分，布萊德利（Avery Bradley）拿下17分。
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