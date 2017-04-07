NBA》林書豪生涯第六度破30分 擊敗Kobe之役最經典

林書豪曾在布萊恩面前狂砍38分。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪昨上演飆分秀，兩分球投20中11，三分球9投5中，用高達55%的投籃命中率，攻下本季新高32分，也是睽違476天後，得分再度飆破30大關。

前次林書豪得分超過30，要追溯回2015年12月18日，當時他上場47分鐘，攻下35分，助前東家黃蜂於延長賽斬殺暴龍。

林書豪生涯總共有6次得分轟破30，最經典的一次是在2012年2月11日，當時林書豪仍未證明身手，卻在「小飛俠」布萊恩面前狂砍38分，也將「林來瘋」的傳奇推至高峰。

但林書豪得分破30，球隊戰績僅3勝3敗，勝率剛好五成。

林書豪生涯突破30分場次