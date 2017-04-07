MLB》陽光太刺眼 哈波秀「No-Look」神接殺（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕外野手接殺飛球最害怕太陽直射影響視線，國民隊「強打少年」哈波（Bryce Harper）今展現五星級「No-Look」守備美技，將被陽光吃掉的強勁平飛球側身接殺，讓主場球迷和先發投手岡薩雷茲（Gio Gonzalez）拍手叫好。

岡薩雷茲在2局上半面對馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），被擊出右外野強勁平飛球，右外野手哈波原掌握住這顆球，但由於陽光太過刺眼，就算他有帶太陽眼鏡也受不了，最後一刻撇頭閃太陽，巧合的是，球卻不偏不倚的進了手套，哈波將有可能形成安打的球接殺，讓岡薩雷茲頓時安心不少，不禁拍手致敬。

國民終結者崔南（Blake Treinen） 9局上關門失敗，浪費了球隊1分領先優勢，馬林魚在10局上靠著鮑爾（Justin Bour）的適時二壘安打打破僵局，終場以4：3險勝國民，拿下本季首勝。