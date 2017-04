MLB》陽光太刺眼 哈波秀「No-Look」神接殺（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕外野手接殺飛球最害怕太陽直射影響視線,國民隊「強打少年」哈波(Bryce Harper)今展現五星級「No-Look」守備美技,將被陽光吃掉的強勁平飛球側身接殺,讓主場球迷和先發投手岡薩雷茲(Gio Gonzalez)拍手叫好。

岡薩雷茲在2局上半面對馬林魚捕手瑞爾穆托(J.T.Realmuto),被擊出右外野強勁平飛球,右外野手哈波原掌握住這顆球,但由於陽光太過刺眼,就算他有帶太陽眼鏡也受不了,最後一刻撇頭閃太陽,巧合的是,球卻不偏不倚的進了手套,哈波將有可能形成安打的球接殺,讓岡薩雷茲頓時安心不少,不禁拍手致敬。

國民終結者崔南(Blake Treinen) 9局上關門失敗,浪費了球隊1分領先優勢,馬林魚在10局上靠著鮑爾(Justin Bour)的適時二壘安打打破僵局,終場以4:3險勝國民,拿下本季首勝。