MLB》陽光太刺眼 哈波秀「No-Look」神接殺（影音）
2017/04/07 11:18
〔體育中心／綜合報導〕外野手接殺飛球最害怕太陽直射影響視線，國民隊「強打少年」哈波（Bryce Harper）今展現五星級「No-Look」守備美技，將被陽光吃掉的強勁平飛球側身接殺，讓主場球迷和先發投手岡薩雷茲（Gio Gonzalez）拍手叫好。
岡薩雷茲在2局上半面對馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），被擊出右外野強勁平飛球，右外野手哈波原掌握住這顆球，但由於陽光太過刺眼，就算他有帶太陽眼鏡也受不了，最後一刻撇頭閃太陽，巧合的是，球卻不偏不倚的進了手套，哈波將有可能形成安打的球接殺，讓岡薩雷茲頓時安心不少，不禁拍手致敬。
國民終結者崔南（Blake Treinen） 9局上關門失敗，浪費了球隊1分領先優勢，馬林魚在10局上靠著鮑爾（Justin Bour）的適時二壘安打打破僵局，終場以4：3險勝國民，拿下本季首勝。
相關新聞
推薦新聞
-
棒球》韓職出資成立 韓國獨立聯盟4月底開打2017/04/07 12:51
-
MiLB》2A開幕戰火力全開 張育成開轟狂灌5打點2017/04/07 12:02
-
NBA》看不下去 歐克利嗆小蟲：你也不是硬漢2017/04/07 11:47
-
NBA》喬治下季將轉隊？ 舞王：我會把他綁在椅子上2017/04/07 10:26
-
MLB》二刀流正夯 牛棚代打轟超前分全壘打（影音）2017/04/07 09:42