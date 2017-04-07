MLB》牛棚天天放火 皇家遭上季爐主3戰橫掃
2017/04/07 11:38
邁納放火吞敗。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕皇家牛棚開季狀況奇差無比，今又上場放火，邁納（Mike Minor）7局被連敲3安打失掉關鍵2分，終場以3：5慘遭上季爐主雙城橫掃，苦吞開季3連敗。
皇家新任先發投手海默爾（Jason Hammel）先發5局失掉3分，用球數達95球而提早退場，隊友火力不輸給雙城，培瑞茲、摩斯塔卡司（Mike Moustakas）雙雙開轟，6局結束還戰成3：3平手。
7局下，皇家派上邁納，1出局被連敲3支安打，包括2支二壘打，雙城攻下2分超前分，再靠優於對手的牛棚守住勝利。
皇家開季至今牛棚狀況不斷，總計8局狂丟17分，防禦率高達19，由於皇家沒能在比賽後段領先，終結者賀雷拉（Kelvin Herrera）至今沒有機會登板。
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