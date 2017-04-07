MiLB》2A開幕戰火力全開 張育成開轟狂灌5打點

張育成在2A開幕戰敲出一發3分彈。（取自推特）

〔記者張浩群／綜合報導〕效力印地安人2A的旅美小將張育成今天在開幕戰技驚四座，單場敲出2安灌進5分打點，包括一發3分彈，但無緣幫助球隊奪勝，印地安人2A終場以7：13敗給金鶯2A。

張育成今天擔任第7棒先發游擊手，3打數擊出2支安打，獲得1次四壞球保送，分別在3局下敲出帶有2分打點的二壘安打，8局下更敲出中外野3分砲，單場灌進5分打點，打擊率高達6成67。

張育成今年支援大聯盟春訓，3月18日面對遊騎兵敲出春訓首安，游擊美技守備還登上大聯盟官網，共計出賽13場累積2安1打點，2支都是二壘安打，打擊率1成33。