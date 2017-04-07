NBA》薪資上限提高 柯瑞、詹皇將受惠
2017/04/07 13:50
NBA總裁席爾瓦（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕隨著新版勞資協議的定案，NBA的薪資上限也有所調整。根據美國記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，NBA下季的薪資上限將提高至1億100萬美元（約新台幣30億5000萬），而奢侈稅也因此上升至1.21億美元（約新台幣36億5000萬）。
本季的薪資上限為9400萬美元，奢侈稅則為1.13億美元。而新版的勞資協議將在7月1日開始實施，下一季聯盟也與TNT以及ABC電視簽下高達240億美元的轉播合約。
新版勞資協議中的「老將條款」將會有利於優秀的自由球員與母隊簽下超級大約。根據新版規定，球員若選擇與母隊簽約，將可獲得球團高達35%的薪資，像是勇士柯瑞（Stephen Curry）、騎士詹姆斯（LeBron James）等人都會受惠。
而預計在2018-19賽季，薪資上限將會再提高至1億200萬美元，奢侈稅則是上漲至1.24億美元。
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