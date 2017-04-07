棒球》韓職出資成立 韓國獨立聯盟4月底開打
韓職出資成立韓國獨立聯盟。（中職聯盟提供）
〔記者羅志朋／綜合報導〕日本獨立聯盟運作已久，其中不乏打上日職成為球星這樣激勵人心的故事，去年拿下洋聯安打和打擊王的羅德角中勝也就是代表性人物，今年韓國也將首度成立獨立聯盟，首個球季將有2隊，預計4月24日開打，正式賽程尚未公布。
這兩隊為Yeoncheon Miracle（暫譯:漣川奇蹟隊，屬地在京畿道漣川市）以及Journeyman Baseball Team（暫譯:旅行者隊，屬地在春川市），總教練分別為金仁植、陳桐漢，每隊約30至35名球員，平均年薪2000萬韓元（約台幣55萬元），暫無洋將，除了打聯賽，平常也會和韓職二三軍、大學球隊打練習賽。
韓國獨立聯盟歷史可回朔到2011年成立的高陽驚奇隊，當時找來老牌的金星根擔任總教練，前兄弟象洋投小林亮寬和泰勒曾效力，平時與韓職二軍球隊比賽，是一支獨立運作的球團，每年平均有3至5名球員被韓職球隊簽走。
高陽驚奇隊每年花費破億元台幣，負擔實在太沉重，2014年底宣告解散，看似失敗，實際上他們建立獨立球團的正面價值，讓後面有更多球隊願意成立，以及KT巫師加盟時列入基層棒球回饋項目。
韓國獨立聯盟成立之路並未走到盡頭，KT巫師在2013年申請組隊，目標成為韓職第10隊時，當時就簽署合作備忘錄，承諾撥一筆回饋金，和韓職一起出資協助成立6支韓國獨立聯盟球隊，另外，獨立聯盟球隊也會自行找企業和地方政府冠名資助。
目前除了漣川奇蹟和旅行者隊，明年將加入坡州挑戰者隊，總教練為梁承虎，全力朝6隊規模發展，每支獨立聯盟球隊粗估花費約台幣3000萬元左右，比高陽驚奇隊精省許多。
韓國並沒有像台灣有城市隊或合庫、台電這樣的甲組成棒隊，因此，球員進不了職棒窄門，就只能去乙組球隊另謀出路，比賽強度有限，韓職聯盟認為，職棒底下缺乏社會人球隊，球員在大學畢業後沒球可打，只能打乙組實在可惜，如果成立獨立聯盟，球員除了多一條出路，也讓受傷或坐球監的球員，有機會以獨立聯盟為跳板，努力奮鬥打回韓職一軍，長期來看對職棒是有幫助的。
事實上，這幾年韓職不斷擴增球隊，目前已達10隊規模，但是做為棒球金字塔底部的基層棒球不夠穩固，所以韓職官方才會想辦法去做更多回饋機制。
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