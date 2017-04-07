MLB》黎明昇起 哈維復出飆優質先發勝
2017/04/07 13:00
〔體育中心／綜合報導〕大都會「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）相隔200多天再登板先發，球速飆到95英里，主投6.2局僅掉2分，率隊6：2擊敗勇士，奪下睽違已久的勝投。「我還記得去年退場的噓聲，」哈維表示，「能夠翻轉低潮、繼續往前走的感覺很興奮。」
哈維上季動手術治療胸廓出口症候群的問題，前次先發要追溯至去年7月，此役用滑球、變速球搭配快速球，先發6.2局僅被敲3安打，有2支是坎普（Matt Kemp）的雙響砲，失掉2分，另有4次三振無保送，表現相當精彩。
大都會總教練柯林斯（Terry Collins）表示，哈維的信心一直都在，即便面對可怕的勇士中心打線，應對過程還是相當出色，「我們都期待他能投的越來越好。」
哈維復出首戰就奪勝投。（法新社）
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