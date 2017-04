MLB》黎明昇起 哈維復出飆優質先發勝

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大都會「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)相隔200多天再登板先發,球速飆到95英里,主投6.2局僅掉2分,率隊6:2擊敗勇士,奪下睽違已久的勝投。「我還記得去年退場的噓聲,」哈維表示,「能夠翻轉低潮、繼續往前走的感覺很興奮。」

哈維上季動手術治療胸廓出口症候群的問題,前次先發要追溯至去年7月,此役用滑球、變速球搭配快速球,先發6.2局僅被敲3安打,有2支是坎普(Matt Kemp)的雙響砲,失掉2分,另有4次三振無保送,表現相當精彩。

大都會總教練柯林斯(Terry Collins)表示,哈維的信心一直都在,即便面對可怕的勇士中心打線,應對過程還是相當出色,「我們都期待他能投的越來越好。」

哈維復出首戰就奪勝投。(法新社)