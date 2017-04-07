MLB》殷仔明首戰啟航 官網關注能否破小熊王牌紀錄
2017/04/07 13:37
陳偉殷明天開季首戰。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷明本季首戰，先發對決大都會傷癒復出的惠勒（Zack Wheeler），不過大聯盟官網撰寫戰前報導時，特別關注殷仔能否擊出大聯盟生涯首支安打。
陳偉殷去年44打數0安打，生涯50打數無安打，大聯盟最久無安打紀錄保持人是小熊王牌列斯特（Jon Lester），他在擊出首安前總計66打數無安打，殷仔僅差16打數就會刷新歷史。
不過殷仔在春訓時擊出1支安打，雖然未能列入正式紀錄，但顯見去年返台接受高國輝的特訓有效，而殷仔也在希望基金加碼，只要敲出首安就捐5萬、首轟10萬。
陳偉殷的對手惠勒在春訓表現不出色，防禦率5.11，但快速球飆到97英里，也讓他擠進大都會輪值，明天將是自從2014年9月25日之後、再度於大聯盟登板先發。
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