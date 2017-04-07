NBA》詹寧斯：甜瓜的交易謠言對尼克造成傷害

詹寧斯季中轉戰巫師。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕詹寧斯（Brandon Jennings）季中遭尼克釋出，之後轉戰巫師，今日他披上巫師戰袍後首度回到紐約，終場巫師以106：103擊敗尼克。而在賽後採訪時，詹寧斯直言，尼克當家球星安東尼（Carmelo Anthony）的交易傳言對尼克造成傷害。

尼克本季戰績慘淡，遠遠低於當初設定的目標，詹寧斯就認為，安東尼與「禪師」傑克森（Phil Jackson）之間所引發的交易傳聞是主要原因。「那肯定會對球隊造成影響，因為已經不關乎籃球，而是都關注在安東尼身上。」詹寧斯還補充，這是他進入聯盟8年來遇過最瘋狂的事。

不過詹寧斯也為安東尼抱不平，認為他在面對交易謠言承受很大的壓力，「安東尼在處理與傑克森的事情面對很大的壓力，我覺得今年他處理的事就像是在坐雲霄飛車一樣，這並不公平。一個球員每天醒來就會聽到關於自己的交易傳聞，這就像是兩周內每個人都狂打你的手機一樣。」

而詹寧斯還表示，很高興自己今年有機會能打季後賽，「今年是我的合約年，所以我不想在四月就回家，我現在有機會能打季後賽了，我真的感到很興奮。」

安東尼（資料照，美聯社）