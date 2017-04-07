MLB》紐媒點名接班王建民 洋基新希望爆恐怖傷情

卡普里耶利安右手肘再度感到疼痛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基農場的新希望卡普里耶利安（James Kaprielian），今因右手肘再次感到疼痛而進入傷兵名單，將接受核磁共振檢查（MRI），不免讓洋基擔憂。

卡普里耶利安是洋基在2015年選秀會首輪選進的投手，去年他在秋季聯盟表現亮眼，被看好本季能登上大聯盟嘗試進入輪值，紐約媒體《紐約每日新聞》更寄望他成為王建民之後、洋基自產自銷的頂尖先發。

然而，卡普里耶利安去年就因肘傷僅出賽3場，雖然在秋季聯盟，甚至今年春訓表現出色，卻在2天前再度感到右手肘疼痛，今天進入傷兵名單，凱許曼表示，將持續關注卡普里耶利安的狀況，再決定新球季怎麼起步。

大聯盟官網將卡普里耶利安列為本季百大新秀第56名，在王牌投手田中將大可能逃脫合約、皮奈達與沙巴西亞季後合約到期之際，他扮演接班輪值的重要角色，假如本季因肘傷再受挫，洋基會相當頭痛。