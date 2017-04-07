MLB》前NFL巨星提博 小聯盟首戰首打席就開轟（影音）
2017/04/07 14:56
〔體育中心／綜合報導〕前美式足球巨星提博（Tim Tebow）加盟大都會隊改打棒球，本季從小聯盟1A出發，而他在開幕戰首打席就敲出一發2分砲，展現驚人長打能力。
提博本季受邀參加大聯盟春訓，但表現不如預期，隨即被球團分派至1A，而今天開幕戰面對巨人1A，首打席就敲出2分彈，他一開始還不確定是不是有越過全壘打牆選擇停在二壘，最後看到裁判的手勢才繞回本壘，總計5打數敲出1支安打，另外吞下3K。提博賽後受訪時表示，能將所吸收的經驗化做為實績，感覺相當不錯。
提博原是美國NCAA家喻戶曉的明星四分衛，進入職業聯盟後雖一度帶領球隊殺進季後賽，不過適應不良僅短短待了3個球季。
提博。（美聯社）
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