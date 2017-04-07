中職》富邦全隊拜拜 盼中止7連敗
2017/04/07 15:09
富邦悍將總教練葉君璋（前排右4）率領全隊，在新莊賽前上香祈求中止7連敗。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將在客場7連敗後，今天首次回到主場新莊，賽前全隊在本壘後方列隊，上香祈求中止最近的7連敗，總教練葉君璋也在拜拜後，在外野集合全隊精神講話；對富邦的好消息是，他們本季2勝都當主隊，地點都在新莊。
富邦悍將總教練葉君璋（前排右2）率領全隊，在新莊賽前上香祈求中止7連敗。（記者徐正揚攝）
富邦悍將總教練葉君璋（中）在外野集合全隊精神講話。（記者徐正揚攝）
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