大專田徑賽》復出狀況佳 鄭兆村標槍擲破全國
2017/04/07 15:19
大專田徑賽，鄭兆村標槍擲破全國紀錄。（田協提供）
〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年全國大專田徑錦標賽第一天賽事就傳出好消息，男子標槍選手鄭兆村傷後復出狀況佳，他在第5擲丟出84.77公尺成績打破全國紀錄，同時達到倫敦世錦賽參賽資格與今年台北世大運參賽資格。
這場比賽也台北世大運的第一場田徑測試賽，鄭兆村在第3擲即以83.51公尺，打破自己的個人紀錄，接著又在第5擲締造新全國紀錄，打破隊友黃士峰在2016年5月本世界挑戰賽川崎站所締造的83.82公尺紀錄。
亞洲田徑總會特別破例讓鄭兆村補報名參加2017年4月24起在中國金華、嘉興與我國台北市舉行的亞洲田徑大獎賽男子標槍項目，期能更上層樓。
全國田徑協會王景成秘書長現場代替理事長蔡辰威宣布，將頒發獎勵金給選手10萬元，以籍教練薛聖融10萬元整，以資鼓勵。
大專田徑賽，鄭兆村標槍擲破全國紀錄。（田協提供）
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