中職》7連敗後打線異動 吳宗峻再度先發

富邦悍將吳宗峻（右）日前單場敲出雙響砲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕陷入7連敗的富邦悍將，今晚6點30分將在新莊棒球場，迎戰苦吞5連敗的中信兄弟，先發打線做出大幅更動，開季3支安打都是全壘打的吳宗峻，繼4月2日雙重賽第2場後再次獲得先發機會，也是他從那天後首次上場。

富邦目前排出的先發陣容如下（實際名單以賽前1小時提交聯盟為準）：

第1棒 林旺衛 右外野

第2棒 林威廷 二壘

第3棒 林哲瑄 中外野

第4棒 林益全 一壘

第5棒 胡金龍 DH

第6棒 吳宗峻 左外野

第7棒 林瑋恩 游擊

第8棒 方克偉 捕手

第9棒 李宗賢 三壘

投手 黃亦志

吳宗峻繼4月2日雙重賽第2場後，再次獲得先發機會。（記者徐正揚攝）