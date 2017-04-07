中職》7連敗後打線異動 吳宗峻再度先發
2017/04/07 15:49
富邦悍將吳宗峻（右）日前單場敲出雙響砲。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕陷入7連敗的富邦悍將，今晚6點30分將在新莊棒球場，迎戰苦吞5連敗的中信兄弟，先發打線做出大幅更動，開季3支安打都是全壘打的吳宗峻，繼4月2日雙重賽第2場後再次獲得先發機會，也是他從那天後首次上場。
富邦目前排出的先發陣容如下（實際名單以賽前1小時提交聯盟為準）：
第1棒 林旺衛 右外野
第2棒 林威廷 二壘
第3棒 林哲瑄 中外野
第4棒 林益全 一壘
第5棒 胡金龍 DH
第6棒 吳宗峻 左外野
第7棒 林瑋恩 游擊
第8棒 方克偉 捕手
第9棒 李宗賢 三壘
投手 黃亦志
吳宗峻繼4月2日雙重賽第2場後，再次獲得先發機會。（記者徐正揚攝）
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