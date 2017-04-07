NBA》嗆完詹皇還不夠 羅德曼嗆甜瓜在尼克永遠無法贏球

羅德曼力挺尼克總裁「禪師」傑克森，還嗆安東尼在尼克永遠贏不了球。（資料照，法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）近來砲火兇猛，日前談及輪休問題，先是批評詹姆斯（LeBron James）無法和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）相提並論，今天又把砲火射向「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），嗆安東尼在紐約永遠贏不了球。

安東尼（資料照，美聯社）

本季安東尼和尼克總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson）關係越來越緊張，傑克森曾抱怨安東尼太黏球，對於他在「三角戰術」的角色不甚滿意，一度把安東尼擺在交易檯面上，企圖交易出去，還曾在網路上引用文章暗諷他本性難移。而安東尼之前也曾在賽後抱怨戰術太單調，不懂得變通，反觀對手則是能視賽況去調整。

對此，羅德曼也來參一腳，他說：「人們總是說傑克森很差，但事實並非如此，全是因為球員搞不懂像傑克森這樣的人在想什麼，他一開始總是會讓你成為真正的男人，但是在安東尼和其他球員看來，這樣的行為是一種壓力，特別是在紐約這座城市」。

羅德曼更嗆，人們都想在紐約贏球，即使安東尼是個優秀的球員，但他無法在紐約贏球。