台塑燃星7年投1.8億 今年再助選手拚世大運

網球選手許育修今年1月拿下澳網青少年雙打冠軍。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕由台塑王詹樣公益信託發起的台塑燃星計畫邁入第7年，至今已投入1.8億元，今年包含未來之星計畫更有30人獲贊助，寫下歷年紀錄，希望能為2017年世大運的訓練更添助力。

台塑燃星計畫自2011年起針對網球、桌球、 撞球有潛力選手進行培育，2012年更展開台塑未來之星計畫，至今共贊助185人次，獲得197座冠軍，成績斐然。

台塑王詹樣公益信託委員王文堯表示，多年來就是希望落實王永在先生「取之於社會、用之於社會」的理念，特別今年有世界大學運動會在台北舉行，也希望選手們都在家鄉為國爭光。

2017年台塑燃星計畫贊助名單：

網球－許育修、駱建勛、吳東霖、何承叡、李亞軒、徐竫雯、李珜、梁恩碩

桌球－林昀儒、黎昕陽、林珀璇、林家瑄

撞球－吳坤霖、柯秉中、許睿安、謝佳臻、唐境霆、葉鎮綸、柯秉漢、王婉菱、陳佳樺、李心語、蔡佩君、范育瑄、魏子茜、古正晴

2017年台塑未來之星贊助名單：

網球－曾俊欣、卓宜萱；高爾夫－程思嘉