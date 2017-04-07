NBA》你做可以我就不行？「舞王」貼影片打臉暴龍（影音）
2017/04/07 16:35
史帝文森。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬「舞王」史帝文森（Lance Stephenson）日前在與暴龍一戰中，在球隊大幅領先情況下仍慢跑上籃，引發對手不滿，兩隊爆發衝突，雖然事後受訪他已經道歉，但後來他在自己的社群媒體Instagram中，放了支影片「打臉」暴龍。
史帝文森在Instagram上表示，「他們對我的行為感到生氣，但請看看這個。」影片為暴龍先前對76人的比賽，暴龍已經領先多達24分，但仍有球員在倒數階段上演大風車暴扣，這讓史帝文森感到不滿，認為暴龍球員過去也有同樣行為，但為什麼換成別人就不行？頗有打臉意味。
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