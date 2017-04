MLB》43歲塞揚老柯隆超威 速球仍飆150公里（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者林子翔/綜合報導〕43歲的老投手柯隆(Bartolo Colon)在美國時間5日對上前東家大都會,他繳出6局好投,雖然年事已高,但柯隆寶刀未老,仍投出150公里的速球。

柯隆當天面對大都會,6局投球中被敲兩安,僅挨了1支陽春砲掉分,還投出6次三振,用球數80球中有53顆好球。根據大聯盟官網,柯隆使用的球路仍以二縫線居多,其次則是四縫線,再搭配變速球運用。

值得注意的是,2局下面對大都會杜達(Lucas Duda),柯隆投出93.5英哩(約150.4公里)的四縫線球將對手三振;3局下遇上雷耶斯(Jose Reyes),柯隆投出93.7英哩(約150.7公里)的四縫線球將他三振;5局下再次面對杜達(Lucas Duda),柯隆則是用一顆88英哩的二縫線球賞給對手老K。

總計柯隆當天的80顆投球中,有52顆是二縫線球,20顆是四縫線球,7顆變速球,1顆滑球。

柯隆。(資料照,美聯社)