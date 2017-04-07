MLB》43歲塞揚老柯隆超威 速球仍飆150公里（影音）
2017/04/07 17:04
〔記者林子翔／綜合報導〕43歲的老投手柯隆（Bartolo Colon）在美國時間5日對上前東家大都會，他繳出6局好投，雖然年事已高，但柯隆寶刀未老，仍投出150公里的速球。
柯隆當天面對大都會，6局投球中被敲兩安，僅挨了1支陽春砲掉分，還投出6次三振，用球數80球中有53顆好球。根據大聯盟官網，柯隆使用的球路仍以二縫線居多，其次則是四縫線，再搭配變速球運用。
值得注意的是，2局下面對大都會杜達（Lucas Duda），柯隆投出93.5英哩（約150.4公里）的四縫線球將對手三振；3局下遇上雷耶斯（Jose Reyes），柯隆投出93.7英哩（約150.7公里）的四縫線球將他三振；5局下再次面對杜達（Lucas Duda），柯隆則是用一顆88英哩的二縫線球賞給對手老K。
總計柯隆當天的80顆投球中，有52顆是二縫線球，20顆是四縫線球，7顆變速球，1顆滑球。
柯隆。（資料照，美聯社）
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