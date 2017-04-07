中職》盼止富邦七連敗 高國輝求符分發隊友
2017/04/07 17:05
富邦悍將隊長高國輝去新店玄天宮求符，賽前分發給隊友。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕「有沒有人沒拿到的？」，富邦悍將今天完成前練習後，回到休息室除了例行的用餐、換裝，還多了一道程序，分發隊長高國輝從新店玄天宮求來的符。
高國輝指出，去年總冠軍賽前經朋友介紹，曾經前往玄天宮參拜，結果球隊拿到總冠軍，現在球隊陷入連敗，朋友去幫大家求符，他對這些沒有忌諱，就分送給大家。
相關新聞
- 中職》7連敗後打線異動 吳宗峻再度先發
- 中職》富邦全隊拜拜 盼中止7連敗
- 中職》打擊數據下滑 跟比賽用球有關?
- 中職》神之代打關鍵全壘打 統一獅最有名是這轟（影音）
- 中職》蝴蝶效應 7屆金手套一絲閃神讓兄弟繼續輸（影音）
推薦新聞
-
MLB》43歲塞揚老柯隆超威 速球仍飆150公里（影音）2017/04/07 17:04
-
台塑燃星7年投1.8億 今年再助選手拚世大運2017/04/07 16:28
-
MLB》前NFL巨星提博 小聯盟首戰首打席就開轟（影音）2017/04/07 14:56
-
今日NBA戰績2017/04/07 14:53
-
今日MLB戰績2017/04/07 14:46