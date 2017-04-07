中職》盼止富邦七連敗 高國輝求符分發隊友

富邦悍將隊長高國輝去新店玄天宮求符，賽前分發給隊友。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕「有沒有人沒拿到的？」，富邦悍將今天完成前練習後，回到休息室除了例行的用餐、換裝，還多了一道程序，分發隊長高國輝從新店玄天宮求來的符。

高國輝指出，去年總冠軍賽前經朋友介紹，曾經前往玄天宮參拜，結果球隊拿到總冠軍，現在球隊陷入連敗，朋友去幫大家求符，他對這些沒有忌諱，就分送給大家。