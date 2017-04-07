NBA》不甩總裁警告 馬刺明天開啟輪休模式

雷納德（中）與多名球員都將在明天輪休。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期輪休議題在NBA吵得沸沸揚楊，先前聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）才發函要各隊總教練不得任意輪休球員，但一向走「養生籃球」路線的馬刺似乎不受到影響，將在明天與小牛一戰中輪休多名主力。

隨著例行賽進入尾聲，排名大致底定，勇士確定拿下西部第一，因此馬刺也沒有追求戰績的必要，今天馬刺公布消息，將在明天與小牛一戰中，讓雷納德（Kawhi Leonard）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、P.加索（Pau Gasol）輪休，吉諾比利（Manu Ginobili）、D.格林（Danny Green）、D.穆雷（Dejounte Murray）則因為都有傷在身所以不會上場。