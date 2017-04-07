中職Live》龍頭之爭 桃猿先馳得點領先獅隊

2017/04/07 19:14

球隊

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 猿

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1

 

 

 

 

 

 

 

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3

 獅

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0

 

 

 

 

 

 

 

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第二局

2局上，朱育賢、楊岱均連續安打，林承飛短打護送跑者至二、三壘，馮健庭擊出二壘方向滾地球球遭到刺殺，但三壘跑者回來得分，桃猿先馳得點。

第一局

1局上，桃猿靠著安打和保送，一度攻占一、二壘，但後續攻勢中斷，留下殘壘。

賽前

中職Lamigo桃猿與統一獅本週將在台南球場進行三連戰，近期7連勝的桃猿此戰派出洋投賽格威先發，他本季2場先發，繳出1勝1敗，防禦率4.20的成績。

而近期5連勝的統一獅則派出林子崴先發，他前場先發面對中信兄弟，繳出6局失1分好投，不過他去年面對桃猿表現不理想，出賽過12場比賽，2場先發10場後援，吞下2敗。

桃猿目前戰績為7勝1敗，統一獅戰績則為6勝2敗。

Lamigo新球衣亮相。（記者黃志源攝）

兩隊先發陣容

Lamigo 桃猿

棒次

統一獅

詹 智 堯 CF

1

陳 傑 憲 SS

林 智 平 3B

2

陳 鏞 基 3B

王 柏 融 RF

3

林 志 祥 2B

林 泓 育  C

4

潘 武 雄 DH

陳 俊 秀 1B

5

鄭 鎧 文 RF

朱 育 賢 LF

6

唐 肇 廷 CF

楊 岱 均 DH

7

鄧 志 偉 1B

林 承 飛 SS

8

高 志 綱  C

馮 健 庭 2B

9

朱 元 勤 LF

賽 格 威

先發投手

林 子 崴

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