中職Live》龍頭之爭 桃猿先馳得點領先獅隊
2017/04/07 19:14
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球隊
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第二局
2局上，朱育賢、楊岱均連續安打，林承飛短打護送跑者至二、三壘，馮健庭擊出二壘方向滾地球球遭到刺殺，但三壘跑者回來得分，桃猿先馳得點。
第一局
1局上，桃猿靠著安打和保送，一度攻占一、二壘，但後續攻勢中斷，留下殘壘。
賽前
中職Lamigo桃猿與統一獅本週將在台南球場進行三連戰，近期7連勝的桃猿此戰派出洋投賽格威先發，他本季2場先發，繳出1勝1敗，防禦率4.20的成績。
而近期5連勝的統一獅則派出林子崴先發，他前場先發面對中信兄弟，繳出6局失1分好投，不過他去年面對桃猿表現不理想，出賽過12場比賽，2場先發10場後援，吞下2敗。
桃猿目前戰績為7勝1敗，統一獅戰績則為6勝2敗。
Lamigo新球衣亮相。（記者黃志源攝）
兩隊先發陣容
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Lamigo 桃猿
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棒次
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統一獅
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詹 智 堯 CF
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1
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陳 傑 憲 SS
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林 智 平 3B
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2
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陳 鏞 基 3B
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王 柏 融 RF
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3
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林 志 祥 2B
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林 泓 育 C
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4
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潘 武 雄 DH
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陳 俊 秀 1B
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5
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鄭 鎧 文 RF
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朱 育 賢 LF
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6
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唐 肇 廷 CF
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楊 岱 均 DH
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7
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鄧 志 偉 1B
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林 承 飛 SS
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8
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高 志 綱 C
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馮 健 庭 2B
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9
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朱 元 勤 LF
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賽 格 威
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先發投手
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林 子 崴
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