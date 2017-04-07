世大運》靠釣蝦甩低潮 鄭怡靜：還能培養集中力

鄭怡靜比賽照。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球好手鄭怡靜，同時也是2016年里約奧運的選手，年僅25歲已有3次世大運經驗（深圳、喀山、光州），而今年世大運在台灣主辦，讓她比在國外比賽感覺更有力量，希望能表現出自己最好的一面。

鄭怡靜14歲時成為史上最年輕的桌球國手，談起第一次接觸到桌球，鄭怡靜笑說：「小時候只是撿球的。」出生在運動世家，父親為排球選手、母親為田徑選手，小時候陪著姐姐一起練習桌球並幫忙撿球，也在當時開始接觸桌球運動。

對於運動選手最大的舞台——奧運，鄭怡靜走得並不順遂，第1次（2008北京奧運）年紀太小，第2次（2012倫敦奧運）於參賽門票爭奪戰中因傷落敗，面對低潮她選擇聽音樂、看電影及釣蝦改變心境，「釣蝦要一直盯著浮標，一來訓練自己的耐心、二則培養自己的集中力。」怡靜表示。

「從最基本扎根，重新來過。」憑藉著信念，鄭怡靜首次征戰2016里約奧運便拿下8強成績，面對有「小奧運」之稱的世大運，也期許自己能為國爭光。

鄭怡靜。（世大運執委會提供）