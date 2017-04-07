中職》前天救援失敗 陳鄉長剪金毛

陳禹勳把頭髮剪短。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕前天比賽救援失敗，陳禹勳昨天賽後就請「防護員兼設計師」許喬惟操刀剪髮， 今天賽前以新造型現身，雖然髮尾有點像狗啃，但他笑說，「這符合潮流。」

陳禹勳上週把頭髮漂成金色，被球迷戲稱成為「金毛獅王」，他笑說，「因為小胖（林泓育）想漂，說想像波多黎各隊一樣，就無聊嘛。」結果他漂了三次，才有現在的金髮。

但是前天比賽救援失敗，陳禹勳又想要變「髮」圖強，昨天賽後就請許喬惟幫忙剪短，頭髮長度從及肩，變成耳下。儘管旁人笑說頭髮有些參差不齊，但陳禹勳還是很滿意，說不會再去找正牌的設計師修，許喬惟也在一旁說，「我是在剪層次。」

包括王躍霖、陳禹勳和林泓育現在都是金髮，總教練洪一中說以前當球員的時代，都沒有人在染金髮，笑說時代真是不一樣了。

陳禹勳把頭髮剪短。（記者倪婉君攝）

陳禹勳把頭髮剪短。（記者倪婉君攝）