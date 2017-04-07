MLB》戴森砸鍋和經典賽有關？ 遊騎兵主帥：別那麼敏感
2017/04/07 19:31
遊騎兵終結者戴森。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕去年拿下95勝67敗，並以美聯西區冠軍挺進季後賽的遊騎兵，在大聯盟開打至今卻一勝難求，陣中守護神戴森（Sam Dyson）出賽2場狂失8分苦吞2場救援失敗，其中包括林多（Francisco Lindor）的逆轉滿貫砲。
「例行賽還有159場比賽，我會試著至少先投滿1局。」戴森在上一場砸鍋後，防禦率飆高到72.00，「這讓我很沮喪，我搞砸了，期許接下來自己能夠完整投完1局。」
對於開季終結者表現不理想，遊騎兵總教練班尼斯特（Jeff Banister）力挺子弟兵，表示過去兩年戴森在遊騎兵貢獻良多，仍會給他機會，至於被問到戴森的狀況是否和打經典賽有關，他表示：「大家總是這麼想，但我們不認為這會是個理由。」
「我認為現在評斷戴森的狀況還太早。」班尼斯特表示，「我們也曾遇過這樣的低潮，這看起來不理想是因為球季才剛開始，而戴森因為剛從經典賽回來，所以大家才對他比較敏感。」
遊騎兵總教練班尼斯特。（資料照，美聯社）
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