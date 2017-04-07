中職》「不要再說我神調度了！」洪總淡然看連勝
2017/04/07 18:20
Lamigo總教練洪一中。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕「不要再說我神調度了啦！」桃猿打出7連勝，總教練洪一中的調度也被球迷稱神，但洪總認為，棒球比賽就是有輸有贏，「順的時候什麼都好，不好的時候，就會被人拿出來罵了。」
在桃猿連勝期間，洪總換代打的策略都奏效，昨天比賽8局下訴請重播判決也挑戰成功，都讓球迷稱奇。不只如此，球團首次為他推出T恤也造成熱賣，都讓「洪總」最近成為熱門人物。
但洪總今天賽前對於「神調度」或是T恤熱賣，都淡然以對，他說，「我根本不會注意T恤賣得好不好。至於神調度，就別再說了。」
洪總不希望「被造神」，因為他帶兵這麼多年，也知道場上的勝負就是來來去去，他還擔心被寫得太好，因為萬一之後不好的話，只會被罵得更慘。
相關新聞
- 中職》黃勝雄手肘不適要開刀 上半季提前報銷
- 中職Live》不想再輸了 悍將兄弟誰能先止敗？
- 中職Live》龍頭之爭 桃猿 V.S. 統一獅
- 中職》盼鼓舞士氣 兄弟領隊也請喝星巴克
- 中職》盼止富邦七連敗 高國輝求符分發隊友
推薦新聞
-
中職》經典賽表現亮眼 如今黃勝雄因傷需動刀2017/04/07 19:13
-
中職》「陽大哥」下二軍，希望10天內把打擊調回來2017/04/07 18:42
-
中職》黃勝雄手肘不適要開刀 上半季提前報銷2017/04/07 18:17
-
中職》盼鼓舞士氣 兄弟領隊也請喝星巴克2017/04/07 18:15
-
中職》前天救援失敗 陳鄉長剪金毛2017/04/07 18:02