中職》「不要再說我神調度了！」洪總淡然看連勝

Lamigo總教練洪一中。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「不要再說我神調度了啦！」桃猿打出7連勝，總教練洪一中的調度也被球迷稱神，但洪總認為，棒球比賽就是有輸有贏，「順的時候什麼都好，不好的時候，就會被人拿出來罵了。」

在桃猿連勝期間，洪總換代打的策略都奏效，昨天比賽8局下訴請重播判決也挑戰成功，都讓球迷稱奇。不只如此，球團首次為他推出T恤也造成熱賣，都讓「洪總」最近成為熱門人物。

但洪總今天賽前對於「神調度」或是T恤熱賣，都淡然以對，他說，「我根本不會注意T恤賣得好不好。至於神調度，就別再說了。」

洪總不希望「被造神」，因為他帶兵這麼多年，也知道場上的勝負就是來來去去，他還擔心被寫得太好，因為萬一之後不好的話，只會被罵得更慘。