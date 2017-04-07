中職》獅隊一次短打都沒成功 蔗總下令賽前特訓
2017/04/07 18:44
黃甘霖。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅開季戰績不錯，但「蔗總」黃甘霖說到現在一次短打都沒成功，要求球員今天提早到球場來特訓。
「短打是我的強項耶，結果球員到現在一次都沒成功。」雖然獅隊賽前拉出5連勝，但蔗總希望該改進的地方還是要修正，包括小將蔡奕玄昨天短打不成，卻形成雙殺。
此外，在盜壘方面，獅隊目前團隊7盜，和兄弟、桃猿的8盜、富邦的5盜差不多。過去有「盜癡」之稱的黃甘霖，在開季前強調盜壘，但他說球隊最近打擊火燙，需要下達盜壘戰術的情況不多，「我們要盜在對的時候！」他笑說。
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