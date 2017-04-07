中職》「陽大哥」下二軍，希望10天內把打擊調回來

Lamigo桃猿陽耀勳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕桃猿「陽大哥」陽耀勳下二軍調整，總教練洪一中說，「我給他10天時間，希望他利用比賽找回手感。」

陽耀勳目前出賽3場，6打數1安打，洪總表示其實去年同期，陽耀勳的狀況也不太好，不希望他再這樣有一場、沒一場的，因此決定讓他下二軍調整。陽耀勳則說，身體狀況一切都好，就是希望快把打擊調回來。

洪總也不希望陽耀勳在二軍太久，因為他的個性活潑，有他在球隊比較熱鬧，氣氛會更好。

此外，桃猿將內野手馮健庭拉上一軍，此役也讓楊岱均擔任先發第7棒指定打擊，是楊岱均生涯首先發。