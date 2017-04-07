中職》上一軍立刻先發 林旺衛：拐氣啦！
2017/04/07 18:50
林旺衛。（資料照，記者林正堃土攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天調整陣容，林旺衛升一軍馬上先發，還擔任開路先鋒，他不諱言很驚喜，卻打趣說：「大概球隊是要拐一下氣吧！」
林旺衛今年從二軍開季，出賽5場、打擊率3成，他指出，被告知上一軍有點驚喜，但球隊正在低潮，多少有點壓力，既然教練願意給機會，就把份內工作做好。
「最近我們每場都有機會贏，我希望把在二軍的手感維持住，上去就只管上壘，後面的隊友會把我送回來。」他說。
本季第1場在一軍出賽，棒次就排第1棒，他的解讀是「我名字有個『旺』字，大概球隊是要拐一下氣吧，希望從這場開始『旺』起來」。
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