中職》經典賽表現亮眼 如今黃勝雄因傷需動刀

黃勝雄。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將終結者黃勝雄昨天在與統一獅一戰中被代打的楊家維敲出再見全壘打，今天最新消息傳出，他因為左手肘不適被下放二軍，且需要進行手術，勢必對悍將戰力造成一定威脅。

黃勝雄先前在經典賽中表現不俗，對南韓一戰中主投1.1局被敲1安，飆3K無失分，不過回台灣後共出賽5場，投2.2局挨8安含2轟，失9分都是責失，雖然拿下1中繼點，但吞下2敗、1救援失敗，防禦率30.38，表現不盡理想，昨與獅隊一戰還被敲出再見全壘打，並在今天傳出傷情。

今天最新消息指出，黃勝雄因為手肘不適被下放二軍 ，且因為手術，預估整個上半季都無法出賽，但其實黃勝雄的左手肘在經典賽移地訓練時就出現狀況，一直有持續治療，這段期間也都有出賽，但整體情況未好轉，今天確定需要手術。