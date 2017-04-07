羽球》屢次遭誇張誤判 大馬球迷幫球后戴資穎噓線審

戴資穎不敢相信線審判決。（記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／馬來西亞古晉報導〕世界球后戴資穎今天面對中國陳雨菲，苦戰三局勝出，其中次局遭對手扳平，當中數次遭線審誤判，導致讓對手拉開差距，連馬來西亞球迷都看不下去，祭出噓聲給線審。

戴資穎今天依舊沒有被安排在主場地，所以無法享受鷹眼優勢，戴資穎表示，當下那幾次誤判，距離明明差很多，她也很無奈，心情多少有受到影響，但至於能否在第一球場出賽，小戴表示，她尊重大會安排。

明天四強戰將面對宿敵南韓成池鉉，戴資穎表示，其實也跟她打過非常多次了，沒什麼特別策略，就是多跑吧！明天將是兩人生涯第21次交手。