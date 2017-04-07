MLB》不受經典賽影響 美國隊MVP好投擒光芒
2017/04/07 19:47
史卓曼。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）不受經典賽的影響，今面對光芒，繳出6.1局失1分好投，助藍鳥以5：2拿下勝利，中止二連敗。
史卓曼是經典賽美國隊的先發投手，他在冠軍戰出戰母親祖國波多黎各，前6局完全封鎖，7局才被敲首安，總計6局無失分，也獲選經典賽有價值球員（MVP）。
史卓曼此役對上光芒，6.1局投球被敲6支安打，送出5次三振、2次四死球，失掉1分，總用球數為89球，有56顆好球。藍鳥靠著摩拉雷斯（Kendrys Morales）在3局上敲出滿貫砲，助球隊贏球，史卓曼也拿下本季首勝。
光芒先發史尼爾（Blake Snell）主投6.2局被敲3安打，但因投出多達5次保送，包含挨了一支陽春砲，失掉5分有4分自責，吞下敗投。
史卓曼今日投球影片請點此。
摩拉雷斯。（美聯社）
史尼爾。（美聯社）
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