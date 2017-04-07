MLB》釀酒人投手用腳踢球「助攻」 讓隊友完成刺殺（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕釀酒人投手安德森（Chase Anderson）今在主場先發面對洛磯，他在比賽中展現「後腳跟傳球」，讓隊友輕鬆完成刺殺，宛如棒球場上的「一顆星守備」。

這場比賽3局上，洛磯兩出局攻占三壘，，安德森面對洛磯打者李瑪伊（DJ LeMahieu），被擊出投手前強勁滾地球，安德森直接用右腳跟將球踢向二壘，讓隊友一個彈跳接到球後，將打者刺殺出局。

安德森此役繳出6局失1分的好投，但洛磯先發森扎泰拉（Antonio Senzatela）也投出5局無失分好投，雙方前八局戰成1：1平手。9局上洛磯強打艾倫納多（Nolan Arenado）轟出陽春砲，最後助球隊贏球。

安德森。（法新社）

森扎泰拉。（美聯社）

艾倫納多。（美聯社）