MLB》釀酒人投手用腳踢球「助攻」 讓隊友完成刺殺（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人投手安德森(Chase Anderson)今在主場先發面對洛磯,他在比賽中展現「後腳跟傳球」,讓隊友輕鬆完成刺殺,宛如棒球場上的「一顆星守備」。

這場比賽3局上,洛磯兩出局攻占三壘,,安德森面對洛磯打者李瑪伊(DJ LeMahieu),被擊出投手前強勁滾地球,安德森直接用右腳跟將球踢向二壘,讓隊友一個彈跳接到球後,將打者刺殺出局。

安德森此役繳出6局失1分的好投,但洛磯先發森扎泰拉(Antonio Senzatela)也投出5局無失分好投,雙方前八局戰成1:1平手。9局上洛磯強打艾倫納多(Nolan Arenado)轟出陽春砲,最後助球隊贏球。

安德森。(法新社)

森扎泰拉。(美聯社)

艾倫納多。(美聯社)