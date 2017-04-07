MLB》雙城開季未嘗敗績 多齊爾：調整心態面對
2017/04/07 21:02
多齊爾。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕去年雙城開季極不理想苦吞9連敗，最終只拿下59勝為全聯盟墊底，但今年一掃陰霾，除了賞給皇家3連敗，目前也和印地安人並列美聯中區龍頭。
「我們不會再像去年一樣。」雙城明星二壘手多齊爾（Brian Dozier）表示，「這是全新感受，是不一樣的氣氛，我們需要調整好心態去面對，畢竟球季還很長。」
今年雙城陣容大致和上季相同，只有捕手卡斯楚（Jason Castro）是去年從自由球員市場簽來補強打線，隨即發揮效果，至今6打數3安打，前一場還敲關鍵安打攻下致勝分。
這是雙城繼2007年以來首次拿下開季3連勝，回溯隊史紀錄，也是雙城搬遷至明尼蘇達後第11次。
卡斯楚。（資料照，法新社）
相關新聞
- MLB》釀酒人投手用腳踢球「助攻」 讓隊友完成刺殺（影音）
- MLB》不受經典賽影響 美國隊MVP好投擒光芒
- MLB》戴森砸鍋和經典賽有關？ 遊騎兵主帥：別那麼敏感
- MLB》43歲塞揚老柯隆超威 速球仍飆150公里（影音）
- MLB》前國聯MVP太盲沒人要 他與勇士簽下小聯盟約
推薦新聞
-
中職Live》兄弟單場4轟煙火秀 中止近期5連敗2017/04/07 22:15
-
日職》廣島新秀生涯首先發 差點締造無安打比賽（影音）2017/04/07 21:42
-
MLB》誰在一壘？ 藍鳥打者突襲短打 讓對手鬧空城（影音）2017/04/07 20:39
-
MLB》戴森砸鍋和經典賽有關？ 遊騎兵主帥：別那麼敏感2017/04/07 19:31
-
羽球》屢次遭誇張誤判 大馬球迷幫球后戴資穎噓線審2017/04/07 19:13