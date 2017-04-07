MLB》雙城開季未嘗敗績 多齊爾：調整心態面對

多齊爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年雙城開季極不理想苦吞9連敗，最終只拿下59勝為全聯盟墊底，但今年一掃陰霾，除了賞給皇家3連敗，目前也和印地安人並列美聯中區龍頭。

「我們不會再像去年一樣。」雙城明星二壘手多齊爾（Brian Dozier）表示，「這是全新感受，是不一樣的氣氛，我們需要調整好心態去面對，畢竟球季還很長。」

今年雙城陣容大致和上季相同，只有捕手卡斯楚（Jason Castro）是去年從自由球員市場簽來補強打線，隨即發揮效果，至今6打數3安打，前一場還敲關鍵安打攻下致勝分。

這是雙城繼2007年以來首次拿下開季3連勝，回溯隊史紀錄，也是雙城搬遷至明尼蘇達後第11次。

卡斯楚。（資料照，法新社）