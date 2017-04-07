MLB》誰在一壘？ 藍鳥打者突襲短打 讓對手鬧空城（影音）

藍鳥巴尼突襲短打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今對上光芒的比賽，上演「誰在一壘」的戲碼！

7局上，藍鳥一出局攻占一、三壘，打者巴尼（Darwin Barney）趁對手不注意採取突襲短打，光芒一壘手莫里森（Logan Morrison）出來接球，但他第一時間沒有拿好球，加上沒有隊友補位一壘，讓巴尼順利上壘，三壘跑者也衝回來得分。

根據大聯盟官網，記莫里森一次守備失誤，而藍鳥最後以5：2擊敗光芒。

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