MLB》誰在一壘？ 藍鳥打者突襲短打 讓對手鬧空城（影音）
2017/04/07 20:39
藍鳥巴尼突襲短打。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今對上光芒的比賽，上演「誰在一壘」的戲碼！
7局上，藍鳥一出局攻占一、三壘，打者巴尼（Darwin Barney）趁對手不注意採取突襲短打，光芒一壘手莫里森（Logan Morrison）出來接球，但他第一時間沒有拿好球，加上沒有隊友補位一壘，讓巴尼順利上壘，三壘跑者也衝回來得分。
根據大聯盟官網，記莫里森一次守備失誤，而藍鳥最後以5：2擊敗光芒。
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