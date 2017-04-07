中職》傷兵、內鬨狀況不斷 悍將開季好辛苦

富邦悍將總教練葉君璋（前排右2）率領全隊，在新莊賽前上香祈求中止7連敗。（記者徐正揚攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將開季拿下二連勝後，苦吞7連敗，除了傷兵問題，還有先前的臉書事件，全隊狀況連連，今天又傳出終結者黃勝雄受傷需開刀的消息，無疑是雪上加霜。

開季前，悍將陣中王牌洋投羅力就先傳出傷情，後來隊長高國輝因為左手腕受傷得休1至兩周，投手的部分，蔡明晋、郭勝安及林晨樺都有傷在身。

除了球員傷勢問題，先前林哲瑄與林益全的「臉書事件」也對士氣造成影響，今天賽前雖然全隊已在新莊棒球場拜拜，但高國麟在守備練習時，被球砸中鼻子，狀況連連。

今晚與兄弟一戰，悍將希望能順利止敗，一掃近期的陰霾，兩隊打完前6局，悍將取得3：2領先。