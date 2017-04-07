MLB》英砲轉隊後適應沒問題 總仔卻還是覺得有點怪？

英卡納西恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年以127分拿下美聯打點王的「英砲」英卡納西恩（Edwin Encarnacion），在轉隊到印地安人後，最受關注的是他與球隊間的互動，而印地安人也對這位重砲手敞開心胸接納，讓英卡納西恩感到像家一樣溫暖。

上季印第安人主力拿坡里（Mike Napoli）繳出34轟101分打點，兩項成績皆為生涯新高的，儼然成為隊上攻擊重心，但在球季結束後，他成為自由球員，印第安人選擇以6000萬美金簽下英砲，不再和他續約，而拿坡里最終三度回鍋遊騎兵鎮守一壘。

「我知道拿坡里在這受到無比的尊重。」英卡納西恩透過翻譯表示，「這對大家來說都很難受，尤其是失去這麼一位優秀的選手，至於我取代他的位置，希望他不要對我感到不悅。」

對於英卡納西恩的加盟，隊上左外野手布蘭特利（Michael Brantley）表示：「能和如此傑出的打者在同一隊，你要感到開心。」

「這情況有點怪，大家都很喜歡拿坡里，認同他在隊上的地位，不過也很幸運地，我們能夠擁有像英卡納西恩這樣的球員。」印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示。

法蘭柯納。（資料照，美聯社）