日職》廣島新秀生涯首先發 差點締造無安打比賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日職中央聯盟廣島鯉魚今晚在主場迎戰養樂多燕子，廣島新秀加藤拓也生涯首次先發，前面8.1局沒有被敲安打，直到9局上才破功，最後廣島以4：1贏球。

去年選進的首輪新秀加藤拓也，他今晚一軍首場先發面對養樂多，前面8局投球中，沒有讓對手敲出安打，養樂多打線則是靠保送攻占得點圈，但也無功而返。

前8局打完廣島4：0領先，9局上1出局，山田哲人獲保送後，巴倫汀（Wladimir Balentien）敲出安打，讓加藤拓也的無安打破功，接著養樂多高井雄平敲出帶有1分打點的安打，教練這時將加藤拓也換下，由當家終結者中崎翔太接替投球，他也順利守住勝利。

總計加藤拓也8.1局投球送出7次三振、7次保送，只失1分，用球數多達135球，他拿下職棒首場勝投。廣島打線全場擊出8支安打，小窪哲也2安2打點，新井貴浩2安1打點，丸佳浩、鈴木誠也各有2支安打；養樂多先發石川雅規6局失3分吞下敗投，後援的土肥寬昌1局失1分。