中職》投完6局不肯下場 賽格威對洪總說：「I feel good！」

Lamigo桃猿先發投手賽格威拿到勝投。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕桃猿4：1擊敗統一獅，由主投7局失1分的賽格威拿下MVP，「洪總」洪一中賽後透露，「我原本6局就想換他下來，但他說：『I feel good!』」賽格威多投1局，也幫助猿隊拿下8連勝。

賽格威6局投完就用了103球，洪總說，在休息室跟賽格威握手，表示他可以休息了。「但賽格威一直看著我，然後又跟翻譯在講話，我就問他：『你是想繼續投嗎？」洪總說賽格威回答他的感覺很好，為什麼要換他下去，結果就再讓他投1局。

洪總表示，賽格威很有威力，只是這場投得過於複雜，「他用了很多球種，太想投得邊邊角角，結果有1局就投了31球。」不過洪總認為賽格威還是厲害，因為儘管如此，他還是能用110球吃7局，連續3場先發都投到7局以上。

賽格威賽後也笑說，他並沒有對總教練不敬，只是認為自己的感覺真的很好，繼續投下去會對球隊有幫助。