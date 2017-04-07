中職》投完6局不肯下場 賽格威對洪總說：「I feel good！」
2017/04/07 22:22
Lamigo桃猿先發投手賽格威拿到勝投。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕桃猿4：1擊敗統一獅，由主投7局失1分的賽格威拿下MVP，「洪總」洪一中賽後透露，「我原本6局就想換他下來，但他說：『I feel good!』」賽格威多投1局，也幫助猿隊拿下8連勝。
賽格威6局投完就用了103球，洪總說，在休息室跟賽格威握手，表示他可以休息了。「但賽格威一直看著我，然後又跟翻譯在講話，我就問他：『你是想繼續投嗎？」洪總說賽格威回答他的感覺很好，為什麼要換他下去，結果就再讓他投1局。
洪總表示，賽格威很有威力，只是這場投得過於複雜，「他用了很多球種，太想投得邊邊角角，結果有1局就投了31球。」不過洪總認為賽格威還是厲害，因為儘管如此，他還是能用110球吃7局，連續3場先發都投到7局以上。
賽格威賽後也笑說，他並沒有對總教練不敬，只是認為自己的感覺真的很好，繼續投下去會對球隊有幫助。
相關新聞
- 中職》傷兵、內鬨狀況不斷 悍將開季好辛苦
- 中職》經典賽表現亮眼 如今黃勝雄因傷需動刀
- 中職》上一軍立刻先發 林旺衛：拐氣啦！
- 中職》獅隊一次短打都沒成功 蔗總下令賽前特訓
- 中職》「陽大哥」下二軍 希望10天內把打擊調回來
推薦新聞
-
MLB》英砲轉隊後適應沒問題 總仔卻還是覺得有點怪？2017/04/07 23:08
-
中職》兄弟中止5連敗 史耐德：鄭錡鴻是贏球的關鍵2017/04/07 22:42
-
中職》爐主攻防戰 兄弟勝悍將中止5連敗2017/04/07 22:30
-
中職》傷兵、內鬨狀況不斷 悍將開季好辛苦2017/04/07 20:52
-
MLB》釀酒人投手用腳踢球「助攻」 讓隊友完成刺殺（影音）2017/04/07 19:54