中職》爐主攻防戰 兄弟勝悍將中止5連敗

林智勝敲出關鍵三分砲，兄弟擊敗富邦悍將。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將與中信兄弟繼開幕戰後再次碰頭，戲碼從去年爭冠組合變成「爐主攻防戰」，中信在林智勝關鍵3分彈帶動下，於7局上鯨吞6分逆轉，不但以9：4中止5連敗，還送給富邦8連敗加單獨墊底兩份大禮。

兩隊都因應連敗調整先發陣容，前段看富邦表演，1局下胡金龍安打先馳得點，3局下林益全開砲送回林哲瑄，比數擴大到3：0；中信直到5局上才有回應，靠張志豪、陳子豪接連開轟追成2：3，第6局富邦啟動牛棚，守住1分領先。

關鍵的7局上，蔡明晉續投被鄭達鴻率先敲出二壘安打，富邦立刻換上賴鴻誠，戰局自此丕變，陳子豪安打先為中信扳平，林智勝於彭政閔獲保送後轟出3分彈，曾陶鎔、張正偉接連補刀追加1分，富邦再換增菘瑋又掉1分，才結束中信這局10人次的猛攻。

富邦追平前身義大犀牛的8連敗（2015/5/29~6/9），若追溯到興農牛時期，隊史最長是跨季14連敗（2011/9/23~2012/3/25），單季最長是11連敗（1996/8/28~9/15）。